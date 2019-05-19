تجمع المهنيين السودانيين يدعو للاحتشاد مع استئناف التفاوض مع المجلس العسكري

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاحتشاد بمقار الاعتصام في الخرطوم والولايات المختلفة تزامنا مع استئناف المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري مساء اليوم الأحد، بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

وقال تجمع المهنيين، في بيان، "بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري اليوم، كما هو معلن في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث نشرع في استكمال الاتفاق حول تسليم السلطة للمدنيين".

وتابع التجمع "ندعو جميع الثائرات والثائرين إلى مواصلة الاحتشاد في ميادين اعتصامنا الباسلة المحددة أمام قيادة قوات شعبنا المسلحة في العاصمة والأقاليم".

إلى جماهير شعبنا الثائرة



بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري اليوم، كما هو معلن في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث نشرع في استكمال الإتفاق حول تسليم السلطة للمدنيين،#تسليم_السلطه_للشعب#اعتصام_القياده_العامه — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 19, 2019

وأضاف "أن اعتصامنا السلمي الظافر، ظل وسيظل ضماناً وعنواناً لصمود ورقي ثورتنا، ولوحدة النسيج الاجتماعي السوداني من دارفور الحبيبة حتى ثغرنا الوضاء، ومن حلفا السامقة إلى دمازين العطاء، ونبراساً لقوة إرادة شعبنا وعزيمته التي لن تلين أو تنساق خلف محاولات خلق النعرات أو الفتن".

إن اعتصامنا السلمي الظافر، ظل وسيظل ضماناً وعنواناً لصمود ورقي ثورتنا، ولوحدة النسيج الإجتماعي السودانوي من دارفور الحبيبة حتى ثغرنا الوضاء، ومن حلفا السامقة الي دمازين العطاء، ونبراساً لقوة إرادة شعبنا وعزيمته التي لن تلين او تنساق خلف محاولات خلق النعرات او الفتن، — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 19, 2019

ومن المقرر استئناف التفاوض مساء اليوم. بعد أن اتفق الجانبان على فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات مع تشكيل مجلس تشريعي تخصص ثلثا مقاعده لجماعات المعارضة والاحتجاج.

على خطى الثورة امتزجت تضحياتنا معا دماً وعرقاً، ولن نستكين حتى تتحقق رؤانا المدرجة في إعلان قوى الحرية والتغيير، فمعاً نكون متيقظين في حراسة المكتسبات، وعنواناً للثبات على المبادئ الثورية حتى نبلغ تمام الوصول.



١٩ مايو ٢٠١٩

إعلام التجمع#تسليم_السلطه_للشعب#اعتصام_القياده_العامه — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 19, 2019

كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد قرر الخميس الماضي تعليق الحوار مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة وإزالة المتاريس والحواجز التي أقيمت خارج الاعتصام، مؤكدا أن الثورة فقدت سلميتها، وأن قوى الحرية والتغيير تمارس التصعيد والاستفزاز ضد القوات المسلحة.