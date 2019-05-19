العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية 303 أعضاء في النيابة العامة على مختلف المراتب.

© AP Photo / Saudi Press Agency خطوة جديدة من الملك سلمان وولي عهده تجاه المعتمرين القطريين

وثمن النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي، وأكد أنه يأتي في إطار دعم الملك سلمان لجهاز النيابة "بما يرسخ مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة طبقًا للتطلعات الكريمة"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

ورفع النائب العام "خالص شكره وبالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين، على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة المستمرة على جميع الأصعدة"، سائلا "المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يبارك في جهود منسوبي النيابة العامة لتكون كما هو العهد بمستوى الاضطلاع بمسؤولياتها الشرعية والوطنية وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 نحو عدالة ناجزة".

وأصدر الملك في نهاية ديسمبر الماضي قرارا ملكيا بترقية 255عضوا في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وكان الملك سلمان قد أصدر، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي أمرا ملكيا بتعيين 35 قاضيا في ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.