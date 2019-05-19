ما يفعله محمد بن سلمان في 130 مسجدا في أنحاء السعودية

يشرف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مشروع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووجه محمد بن سلمان بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حسب صحيفة "اليوم" السعودية.

تأهيل ثلاثة مساجد تاريخية بـ #حائل ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية pic.twitter.com/azdVQnZp70 — خليج تايمز (@khaliegtimes) May 19, 2019

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لثلاثة مساجد تاريخية في حائل يتم تطويرها في إطار المشروع.، ويشمل مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، في مرحلته الأولى، تأهيل 30 مسجدا في 10 مناطق في المملكة، بتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى تبلغ أكثر من 50 مليون ريال. (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

♦️•• البدء فعلياً في تطوير «مسجد جرير البجلي » في قرية القضاة بمركز حداد بني مالك ضمن مشروع #ولي_العهد الامير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية. pic.twitter.com/ff3HIqeiwA — قناة بني مالك الإعلامية (@BaniMalk_1) April 24, 2019

ويعد برنامج "إعمار المساجد التاريخية" أحد البرامج التي تبناها سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث الخيرية، في إطار حماية التراث العمراني الإسلامي، حيث أخذت مؤسسة التراث على عاتقها القيام بدورها في الاهتمام بالمساجد في المملكة وأهمية توثيق وترميم عدد من المساجد ذات القيمة التاريخية منذ بداية إطلاقها للبرنامج عام 1418هـ.

ومن المساجد التي يتم ترميمها، مسجد الداخلة، ومسجد الزرقاء وجامع التويم ومسجد قصر الشريعة وجامع المنسف.