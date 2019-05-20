بعد تصريحه عن "إساءة الدوحة"... قطر ترد على الجبير

علقت قطر على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، التي قال فيها إن قطر أساءت لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الجبير، في مؤتمر مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية السعودية، أمس السبت 18 مايو/ آيار، إن قطر دولة من مجلس التعاون الخليجي، لكنها أساءت لدول المجلس.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية تعرب عن استغرابها للاتهامات التي وجهها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي لدولة قطر قائلة إن فحوى تصريحاته كانت من المفارقات المؤسفة حيث بدأ حديثه بضرورة لم الشمل وتوحيد الرؤى والصف العربي والخليجي، ثم هاجم دولة قطر متسائلة كيف يستقيم الأمران.#قنا pic.twitter.com/w6pATQC4PV — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 19, 2019

وقالت وزارة الخارجية: "إنها تعرب عن استغرابها للاتهامات، التي وجهها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي لدولة قطر"، مضيفة: "فحوى تصريحاته كانت من المفارقات المؤسفة، حيث بدأ حديثه بضرورة لم الشمل وتوحيد الرؤى والصف العربي والخليجي، ثم هاجم دولة قطر".

وتساءلت: "كيف يستقيم الأمران؟".

#الجبير: لن نسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤوننا الداخلية#شاهد_سكاي pic.twitter.com/Ktjfv4iOnW — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 19, 2019

وخلال تصريحاته قال عادل الجبير: "لن نسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤوننا الداخلية، على قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما".

وأردف: " نريد الخير للشعب القطري، لا نريد من قطر دعم الإرهاب ونريد منها العيش بجوارنا في سلام".