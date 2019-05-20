"حرب تأكل الأخضر واليابس"... "عاشق العراق" يطلق تحذيرات نهاية الدولة

علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على الحرب بين إيران وأمريكا، بعد التصعيد المستمر من الجانبين.

وقال الصدر على في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "لست مع تأجيج الحرب بين إيران وأمريكا، ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأمريكي".

وأضاف الصدر "نحن بحاجة إلى وقفة جادة من كبار القوم إبعاد العراق عن تلك الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاما".

وأشار زعيم التيار الصدري إلى "أننا بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته منددا بالحرب وبزج العراق بالحرب".

وأوضح الصدر إن لم "يقف العراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية العراق فيما لو دارت رحاها ولقد أعذر من أنذر".

وتابع قائلا: "فيا هذا، لا تؤجج حربا ستكون أنت حطبها فكلا الطرفين غير مؤهل لدخول الحرب، بل ولا يريدها، لا العراق ولا شعبه يتحمل حربا أخرى، فنحن بحاجة للسلام والإعمار".

وختم تغريداته بـ"أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدوا للشعب العراقي"، ووقع الصدر بـ"عاشق العراق".

وطالبت بعض الدول الخليجية رعاياها بمغادرة العراق فيما، طالبت الولايات المتحدة رعاياها وموظفيها في بغداد بمغادرة البلاد الأسبوع الماضي.

وتأتي المطالبات في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ووصول حشود عسكرية أمريكية إلى منطقة الخليج.