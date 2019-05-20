طلب نتنياهو الذي جعل مبارك يهدده بـ"حرب جديدة"

قال الرئيس المصري محمد حسني مبارك، إن صفقة القرن "كلام جرايد" وتسريبات غير مؤكدة، مستطردا:"لكن هناك مقدمات غير مطمئنة خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس وضم إسرائيل للجولان والتوسع المستمر في المستوطنات".

جاء ذلك في حواره مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الذي نشرته كاملا في صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين 20 مايو / آيار.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH مبارك يعلن تفاصيل إرسال قوات مصرية إلى السعودية والإمارات

وتابع مبارك: "هذا كله يجعلني غير متفائل، وعلى العالم العربي الاستعداد للتعامل مع ما قد يعلن حول الموضوع".

وأضاف: "القضية الفلسطينية أسميها (الفرص الضائعة)، من أيام السادات لما تقدم بمبادرته للتفاوض حول الحقوق العربية الضائعة مرورا بكل الفرص، التي أتيحت لحلها، وانتهاء بالانقسام الفلسطيني الحالي".

ولفت مبارك إلى أنه رفض حضور اجتماع دعا له كلينتون في واشنطن مع الملك حسين ونتنياهو، مضيفا: "قلت لكلينتون لا جدوى إذا لم يكن نتنياهو مستعدا بالالتزام بالعودة لمسار التفاوض واستكمال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المتفق عليها"، مشيرا إلى أنه قال لكلينتون: "مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس".

وأوضح مبارك أن رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال له: "إذا كان ممكن الفلسطينيين في غزة يخدوا جزء من الشريط الحدودي في سيناء، قلت له إنسى، متفتحش معايا الموضوع ده تاني، حنحارب بعض تاني، فقال لي خلاص وانتهى الحديث".