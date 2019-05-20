وزير المالية اللبناني: العجز في الميزانية سيكون 8.3% من إجمالي الناتج العام أو أقل

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن مجلس الوزراء أحرز تقدما "مهما" يوم الأحد في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019، وإن العجز سيكون 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أو أقل.

وسجل عجز الميزانية في العام الماضي 11.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.



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ولبنان مُثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، حيث يسجل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لرويترز.

وقال خليل للصحفيين، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في ساعة متأخرة من مساء الأحد "وصلنا الى نتيجة مشجعة ومهمة.

وأضاف، "كنا نتحدث عن تخفيض بنسبة 8.7٪ ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا إلى تخفيض أكبر وصل إلى 8.3٪ ".

وتابع الوزير اللبناني، "العجز سيكون أقل من تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وإن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

وقال خليل لرويترز، إن الحكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة. وقال خليل على تويتر إن الوزراء سيجتمعون اليوم الاثنين لإجراء مراجعة نهائية لمشروع الميزانية.