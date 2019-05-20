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08:48 20 مايو/ أيار 2019
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    مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية

    إعلام: أول صور للهجوم الجوي على السعودية

    Ahmed Jadallah
    العالم العربي
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    نشرت قناة "الجزيرة"، مساء أمس الأحد، صورا تظهر حجم الضرر الذي لحق بإحدى منشآت شركة "أرامكو" السعودية، بعد استهدافها من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية.

    وقالت القناة القطرية إن "الصور التي التقطتها أقمار اصطناعية تظهر الضرر الذي لحق بمحطة ضخ النفط رقم 8 التابعة للشركة السعودية".

    وذكرت القناة أن "الصور الملتقطة بعد يوم واحد من الهجوم، توضح الأضرار التي لحقت بالمحطة رقم 8 في خط الأنابيب "شرق غرب"، مؤكدة أن هذا الخط هو الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

    كما تظهر الصور كسرا في أنبوب النفط بطول أربعة أمتار، وتسربا نفطيا غطى مساحة ألف متر مربع في اليوم التالي للهجوم الذي استهدف الأنبوب "مباشرة وبدقة"، وذلك حسب القناة.

    ​صور لـ"الجزيرة" تظهر حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة "#أرامكو" #السعودية بعد استهدافها من قبل طائرات مسيرة يمنية الثلاثاء الماضي ✊👇 pic.twitter.com/nGUPZ6lt4m

    وتزامن نشر الصور مع كشف جماعة "أنصار الله"، عن أنها ستنفذ سلسلة عمليات تستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في السعودية والإمارات واليمن. وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، نقلا عن مصدر فيما تسمى وزارة الدفاع الحوثية، أن هجمات 14 مايو على منشأتي "أرامكو"، "بداية لمئات العمليات العسكرية".

    وأعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجمات بسبع طائرات مسيرة على منشآت حيوية في محافظتي الدودامي وعفيف بمنطقة الرياض. وقالت إن الهجمات أدت إلى توقف كامل لخط النفط في تلك المنطقة.

    وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، حينها إن "استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة".

    وأوضح: "إنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 14 مايو 2019، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق — غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" دون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة".

    وتابع أن "الهجوم الإرهابي استهدف خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية وينبع"، مؤكدا أن أرامكو السعودية قامت بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

    وأكد وزير النفط السعودي أن "المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران".

    وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير الفالح "استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع".

    وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

    وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

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