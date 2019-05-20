السعودية... أول لقطات لاعتراض صاروخ باليستي كان متجها إلى مكة المكرمة (فيديو)

اعترضت قوات التحالف العربي، في الساعات الأولى من الاثنين، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لاعتراض الدفاعات الجوية للتحالف الصاروخ الباليستي.
السعودية.. لحظة اعتراض صاروخ حوثي في سماء #جدة https://t.co/hrsh6bf89c#إرم_نيوز #جده_الان #صاروخ_جده #الطايف_الان pic.twitter.com/v3K6wWAyRg— إرم نيوز (@EremNews) May 20, 2019
وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي في الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الإثنين".
وأضافت، أن "هذا الاعتداء السافر يكشف حقيقة التخطيط الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان".
📌| عاجل— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) May 20, 2019
بحمدالله.. قوات الدفاع الجوي تعترض قبل قليل صاروخ حوثي في سماء #جدة..#جدة_الان
#شكرا_الدفاع_الجوي
#الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين pic.twitter.com/dgBU3igpwm
أبطال الدفاع الجوي يتصدون بكل حزم ويسقطون صاروخ حوثي الحمد الله فنحن آمنون في البيوت وخلفنا رجال وأبطال هم رمز للشجاعة والشهامة والرجولة يحرسون الوطن ويدافعون عنه
اللهم احفظ المملكة وولاة أمرها وشعبها وجنودها الأبطال من كل غادر وحاقد— سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) May 20, 2019
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#الطايف_الان #السعودية pic.twitter.com/EEP7wNbcCk
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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