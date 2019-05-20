السعودية... أول لقطات لاعتراض صاروخ باليستي كان متجها إلى مكة المكرمة (فيديو)

تداولت تقارير صحفية سعودية عديدة أول لقطات لاعتراض صاروخ باليستي كان متجها إلى منطقة مكة المكرمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

اعترضت قوات التحالف العربي، في الساعات الأولى من الاثنين، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لاعتراض الدفاعات الجوية للتحالف الصاروخ الباليستي.

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وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي في الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الإثنين".

وأضافت، أن "هذا الاعتداء السافر يكشف حقيقة التخطيط الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان".

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أبطال الدفاع الجوي يتصدون بكل حزم ويسقطون صاروخ حوثي الحمد الله فنحن آمنون في البيوت وخلفنا رجال وأبطال هم رمز للشجاعة والشهامة والرجولة يحرسون الوطن ويدافعون عنه

اللهم احفظ المملكة وولاة أمرها وشعبها وجنودها الأبطال من كل غادر وحاقد

🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#الطايف_الان #السعودية pic.twitter.com/EEP7wNbcCk — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) May 20, 2019

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وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.