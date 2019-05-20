الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ6 قذائف أطلقت نحو قاعدة حميميم في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن إرهابيي "جبهة النصرة" (تنظيم محظور في روسيا) أطلقوا 6 قذائف من منطقة خفض التصعيد في إدلب يوم 19 مايو/ أيار نحو قاعدة حميميم، مؤكدة أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لها جميعا دون وقوع أضرار.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation سوريا... المسلحون يقصفون ريف اللاذقية بالصواريخ (صور)

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: "على الرغم من وقف النار الكامل من قبل الجيش السوري اعتبارا من الساعة 00 من يوم 18 مايو، إلا أن إرهابيي "جبهة النصرة" (تنظيم محظور في روسيا) في منطقة خفض التصعيد بإدلب يستمرون في إطلاق القذائف والاستفزاز".

وأضافت أنه "في مساء يوم 19 مايو 2019 حاول إرهابيو جبهة النصرة شن هجوم على قاعدة حميميم الروسية بواسطة راجمات الصواريخ".

وتابع البيان أنه "في الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد أطلق إرهابيو إدلب 6 قذائف، لكن الدفاعات الجوية الروسية في القاعدة تمكنت من صدها جميعا"، مؤكدا عدم وقوع أضرار.

وأشار البيان إلى أن "القوات الجوية الروسية قامت بتدمير نقطة الإرهابيين في إدلب".

وتابع البيان:

"تمكنت وسائل الاستطلاع الروسية من تحديد موقع راجمة الصواريخ هذه على المشارف الغربية لقرية كفرنبل في محافظة إدلب. وقامت القوات الجوية الروسية بتدمير نقطة الإرهابيين هذه بضربة نوعية".

كما أكدت الوزارة بأن قوات الدفاع الجوي بقاعدة حميميم في سوريا قامت بتدمير طائرتين مسيرتين للإرهابيين على مسافة بعيدة من القاعدة.

وجاء في بيان الوزارة بهذا الصدد:

"قامت قوات وسائل الدفاع الجوي برصد طائرتين مسيرتين تابعتين للإرهابيين، كانتا متجهتين نحو القاعدة من الشمال والشمال الشرقي، وقامت قوات الدفاع الجوي بالقاعدة بتدمير الطائرتين على مسافة بعيدة من القاعدة".

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وكان الجيش السوري قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عددا من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الاستراتيجيتين.