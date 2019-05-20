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13:42 20 مايو/ أيار 2019
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    فرد من مشاة البحرية الأمريكية يحمل معداته على سطح حاملة الطائرات يو إس إس لويس ب. بولر في الخليج العربي

    وسط التصعيد العسكري ضد إيران... اجتماع عسكري أمريكي خليجي "رفيع المستوى"

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    كشفت الخارجية الأمريكية عن انعقاد اجتماع عسكري أمريكي خليجي "رفيع المستوى"، وسط التصعيد العسكري ضد إيران.

    ونشرت الخارجية الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قولها إن اجتماعا عسكريا "رفيع المستوى" جمع بين نائب قائد الأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة الأدميرال جيم مالوي، مع قادة القوات البحرية وقادة كبار آخرين في دول الخليج في العاصمة البحرينية المنامة.

    وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الاجتماع تم في مقر قيادة القوات البحرية المركزية في المنامة، وتم مناقشة "الأمن البحري" في منطقة الخليج.

    ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بين إيران وأمريكا، ما أثار مخاوف اندلاع حرب شاملة بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط.

    الجيش البريطاني خلال التدريبات
    © REUTERS / THOMAS MUKOYA
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    وكانت قد تعرضت 4 سفن تجارية قرب ميناء الفجيرة داخل المياه الاقتصادية الإماراتية لعملية "تخريبية" وتجري أبوظبي تحقيقات مع النرويج للكشف عن هوية المسؤول عنها.

    وتشهد منطقة الخليج تحركات مثيرة للقلق، إذ أجرت مقاتلات أمريكية، الاثنين الماضي، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

    ويأتي هذا بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باترويت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.

    وازدادت التوترات بين الجانبين بعد إعلان واشنطن العام الماضي الانسحاب من الاتفاق الدولي للعام 2015 حول برنامج إيران النووي وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، وإعلان الأخيرة قبل أيام تخفيض بعض من التزاماتها ضمن الاتفاق ردا على واشنطن.

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