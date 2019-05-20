التلفزيون الإسرائيلي: الاتفاق على وقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل لمدة 6 أشهر

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التلفزيون الإسرائيلي: الاتفاق على وقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل لمدة 6 أشهر