أمطار غزيرة في الحرم المكي لأول مرة في رمضان

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق، الإثنين، تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.
تنبيه — #منطقة_مكة_المكرمة — #بحرة #جدة— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) ٢٠ مايو ٢٠١٩
لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط https://t.co/NgV0IXP5Hl
#الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/KeOumSJA3y
في أجواء إيمانية قبل أذان المغرب..— هاشتاق السعودية (@HashKSA) ٢٠ مايو ٢٠١٩
شاهد: الأمطار تهطل بغزارة على الحرم المكي الشريف.
.
.#امطار_مكة #مكة_الان pic.twitter.com/iSdRtTXagA
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)