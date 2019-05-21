المعارضة السودانية تعلن إخفاق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي

حمل تجمع المهنيين في السودان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، مسؤولية إخفاق المحادثات بين المجلس وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد.

وقال تجمع المهنيين، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "انتهت بالأمس جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع أن نقول بكل وضوح إن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة".

وتابع: "نرى أنه لا مناص من إزاحة العربة لينطلق حصان الثورة نحو خط النهاية".

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 21, 2019

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 21, 2019

وأعلن التجمع، بدء استعداداته لتنفيذ العصيان المدني والإضراب السياسي العام بالبلاد إثر تعثر المفاوضات. قائلا: "ندعو القوى الثورية للاستعداد للإضراب السياسي العام والعصيان المدني".

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 21, 2019

وأكد أن اشتراط المجلس العسكري الانتقالي بأن يكون رئيسا في المجلس السيادي لن يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة، مضيفا: "المجلس العسكري الانتقالي يعمل على تبديد أهداف إعلان قوى الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، أعلنا نتائج الجولة الأولى من المحادثات المستأنفة من أجل التوصل إلى حل للأزمة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بعد توقف المحادثات بينهما 72 ساعة، اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير على أن يستأنفا مساء اليوم التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأعلن الطرفان "اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقا للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقا". وتناول الاجتماع الأخير نقاط الاتفاق التالية: "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد ثلاث سنوات". وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي: إن "الطرفين اتفقا على مواصلة جلسات التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي".