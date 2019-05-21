الإمارات تطلق نظاما جديدا للإقامة... هؤلاء فقط المستفيدون منه

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام الإقامة الدائمة في البلاد "البطاقة الذهبية"، والتي يمكن لشخصيات بارزة في عالم الاستثمار، والكفاءات العلمية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون الحصول عليها.

وكتب نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الشخصي في "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة، البطاقة الذهبية، في دولة الامارات… إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الامارات… إقامة دائمة للمستثمرين ، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.. الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 21, 2019

​وبيّن نائب رئيس الإمارات أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، هم 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27.4 مليار دولار أمريكي).

سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات.. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 21, 2019

​وقال بن راشد إنه "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".

وتابع:

"نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قراراً يمنح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، وفق ضوابط تستهدف منح هذا النوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الكبار والطلاب المتفوقين والباحثين المميزين.

ومن أبرز البنود التي جاءت في القرار، بحسب صحيفة البيان الإماراتية، إنه يمكن منح تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، وتمنح تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار)، وتمنح تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

وبحسب القرار تمنح تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة و الجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز، وتمنح تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.