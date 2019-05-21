الصدر يحذر من زج العراق في الصراع الأمريكي الإيراني

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حول تأزم الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، معارضا زج العراق وجعله ساحة للصراع الأمريكي الإيراني.

ونشر الصدر تغريدة عبر حسابه الخاص في "تويتر" جاء فيها: "لست مع تأجيج الحرب بين إيران وأمريكا، ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأمريكي".

وتابع الصدر قائلا: "نحن بحاجة إلى وقفة جادة من كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاما"، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته منددا بالحرب وبزج العراق بالحرب".

وأشار الصدر إلى أن "أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدوا للشعب العراقي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد إيران بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.

وكتب ترامب على "تويتر": "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون تلك الحرب هي النهاية الرسمية لها". وتابع: "لا تهددوا الولايات المتحدة الأمريكية مجددا".

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز.

وتستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في تلك المياه.