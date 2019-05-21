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18:40 21 مايو/ أيار 2019
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    مظاهرات سودانية تحتفل وهي تسير باتجاه مركبة عسكرية بالقرب من وزارة الدفاع في الخرطوم

    خبير سوداني:اتفاق وشيك بين "العسكري" و"الحرية والتغيير"

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    قد تحمل الأيام القادمة في السودان أكثر من سيناريو للمشهد الداخلي المعقد نتيجة التشابكات والمصالح الدولية والإقليمية، بجانب الوضع الداخلي المتأزم بطبيعته، المتظاهرون وضعوا سيناريوهات قادمة لتحقيق مطالب الثورة في الوقت الذي يرى فيه المجلس العسكرى رؤى أخرى.

    مظاهرات السودان
    © REUTERS / STRINGER
    حميدتي يعلن إنشاء مجلس جديد في السودان
    قال الفريق جلال تاور الخبير العسكري السوداني في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن كلا الطرفين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير يضع أمامه عدد من السيناريوهات للأيام القادمة.

    وتابع الخبير العسكري، في الوقت الذي تمتلك فيه قوى الحرية والتعبير ضغط الشارع والمعتصمين، يمكن للمجلس العسكري في حال فشل التفاوض نهائيا أن يلجأ إلى إقامة انتخابات مبكرة، خلال 6 أشهر، وهنا يمتلك السلطة النيابية والشرعية. 

    وقال تاور من الممكن أن يقدم المجلس العسكري تنازلات في حال جلوس الطرفين على طاولة التفاوض من جديد، وتنحصر في اقتسام نسب التمثيل والصلاحيات في المجلس السيادي المدني، دون التخلي عن رئاسة المجلس، حيث أنه ضمان حماية السودان والثورة، فضلا عن خبراتهم الأمنية الكبيرة.

    واستبعد الخبير العسكري، تصعيد قوى الحرية والتغيير الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل تلويحات وضغوط على المجلس العسكري، مشيرا إلى أن الطرفين قطعا شوطا كبيرا في المفاوضات وسادها جو من الود، ويمكن تجاوز النقاط الخلافية قريبا.

    وتوقع تاور أن تكون التشكيلة القادمة في المجلس، أن يكون البرهان رئيسا ويكون له نائبان أولهما مدني والثاني عسكري ويعتقد أن يكون محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس العسكري، سيكون هو النائب العسكري لرئيس المجلس الجديد، ومن أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية هو الدكتور عبدالله حمدوك.

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    الكلمات الدلالية:
    المجلس العسكري الانتقالي, احتجاجات السودان, أخبار السودان, السودان
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