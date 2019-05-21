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21:25 21 مايو/ أيار 2019
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    الجيش السوداني ينضم إلى المتظاهرين للاحتفال بعد تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد

    "تتدخل فى عمل منظمة كبرى"... أزمة في السودان بسبب وزيرة سابقة للبشير

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    أعلن اتحاد الدبلوماسيين السودانيين أنه وجه خطابا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الوضع في السودان.

    وقال إبراهيم طه، رئيس الاتحاد إن "الاتحاد الأفريقي يرتكن في تقييمه للأوضاع في السودان على أميرة الفاضل، وهي وزيرة سابقة عملت مع البشير كوزيرة للرعاية الاجتماعية"، حسب "سودان تربيون".

    متظاهرون سودانيون يهتفون بشعارات أثناء احتجاجهم على إعلان الجيش بأن الرئيس عمر البشير سيحل محله مجلس انتقالي بقيادة الجيش في الخرطوم
    © REUTERS / STRINGER
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    وتابع طه أن أميرة الفاضل، عضوة في حزب المؤتمر الوطني وعملت وزيرة في حكوماته المختلفة.

    وأكد إبراهيم طه في خطابه لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الفاضل "تتدخل في عمل منظمتك وتؤثر علاوة على ذلك في قرارك بشأن المسائل التي تؤثر على بلدنا".

    وتابع طه "لا يمكننا أن نقبل أن نرى مفوضية الاتحاد الأفريقي تستخدم كوسيلة لإعادة القمع والفساد إلى السودان وعدم الاستقرار في المنطقة".

    ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، يوم 11  أبريل/ نيسان الجاري، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

    وأمهل الاتحاد الافريقي السودان شهرين لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وذلك استجابة لطلب قيادة المجلس العسكري.وكان إعلان لومي الخاص بالاتحاد يقضي بتعليق عضوية الدولة فورا في حالة استلام الحكم من قبل مجموعة عسكرية.

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