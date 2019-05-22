الإمارات تبدأ توزيع المكملات الغذائية في اليمن

أطلقت الإمارات حملة لتوزيع المكملات الغذائية في اليمن تستهدف 5000 طفل وأم في عدة محافظات يمنية.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أن فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت في اليوم الأول من الحملة المكملات الغذائية على 400 طفل وأم في قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى الصداقة التعليمي بمديرية الشيخ عثمان في عدن.

من جانبها ثمنت الدكتورة ابتهال الحمود رئيسة قسم الطوارئ التوليدية في مستشفى الصداقة التعليمي هذه اللفتة الإنسانية التي من شأنها التخفيف على الأهالي متوجهة بالشكر لدولة الإمارات قيادة وشعبا على تنظيم مثل هذه الحملات التي تستهدف الأمومة والطفولة.

في سياق آخر، دارت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء الثلاثاء، في محافظة الضالع وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات عنيفة دارت بين الجيش و"أنصار الله" في منطقة الرباط المحاذية لمنطقة تورصة في مديرية الأزارق جنوب غربي الضالع، إثر محاولة مقاتلي الجماعة التسلل إلى مواقع في جبهة دار الصليب غرب المديرية.