الإمارات تبدأ توزيع المكملات الغذائية في اليمن

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أن فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت في اليوم الأول من الحملة المكملات الغذائية على 400 طفل وأم في قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى الصداقة التعليمي بمديرية الشيخ عثمان في عدن.
في سياق آخر، دارت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء الثلاثاء، في محافظة الضالع وسط اليمن.
وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات عنيفة دارت بين الجيش و"أنصار الله" في منطقة الرباط المحاذية لمنطقة تورصة في مديرية الأزارق جنوب غربي الضالع، إثر محاولة مقاتلي الجماعة التسلل إلى مواقع في جبهة دار الصليب غرب المديرية.
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