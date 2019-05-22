رفض روسي سوري لفكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية للركبان ومطالبة بإخراج اللاجئين

أكد كل من رئيس مقر التنسيق المشترك الروسي السوري بشأن عودة اللاجئين، رئيس المركز القومي لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، في بيان مشترك لهما، روسيا وسوريا ترفضان فكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية أخرى إلى مخيم الركبان وتطالبان بإخراج جميع اللاجئين من هناك.