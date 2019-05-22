جمعهم في قصر السلام... الملك سلمان يوجه الأمراء

وجّه الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر إلى الأمراء في المملكة.

واستقبل الملك سلمان في قصر السلام بجدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعددا من الأمراء في اجتماعهم السنوي الـ26، حسب صحيفة الرياض.

خلال استقباله لهم.. #خادم_الحرمين يوجه أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.



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.#السعودية pic.twitter.com/wvrdTE4I3M — أخبار مدينة الدمام (@dammam_news) May 22, 2019

واطلع الملك سلمان على الموضوعات التي تناولها الاجتماع الـ26 لأمراء المناطق.

وطالب الملك سلمان أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصالح الوطن.