درجة حرارة الطقس في مصر تسجل معدلات قياسية غدا الخميس

سجلت درجات حرارة الطقس في مصر مستوى غير مسبوق خلال أيار/مايو الجاري، وسط توقعات بوصولها إلى الذروة في القاهرة غدا الخميس بنحو 45 درجة مئوية، بارتفاع يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال خبير الأرصاد الجوية والطقس وحيد سعودي، لوكالة "سبوتنيك"، "تسود موجة شديدة الحرارة مؤقتة على مصر تبلغ أعلى معدلاتها غدا الخميس حيث تصل إلى 45 درجة، ومن المتوقع أن تنتهي ظهر الجمعة".

وأكد سعودي أن "درجات حرارة الطقس أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام بما يتراوح 7 إلى 8 درجات مئوية"، موضحا "المناطق الشرقية لمصر وعلى رأسها القاهرة، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر تحت تأثير برياح جنوبية شرقية مصدرها شبه الجزيرة العربية".

© AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED الأرصاد المصرية تعلن تفاصيل طقس ثاني أيام رمضان

وتابع سعودي: "المناطق الغربية لمصر متأثرة برياح معظمها جنوبية غربية قادمة من الصحراء، لافتا "الطقس يتوقف على التوزيعات الضغطية على سطح الأرض، وفي طبقات الأرض العليا، ومصادر الكتل الهوائية المصاحبة لهذه التوزيعات، وكل هذه المناطق ترتفع فيها درجات الحرارة".

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في مصر، لليوم الأربعاء، 44 درجة مئوية، بينما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف مساء على القاهرة والسواحل الشمالية.

وأضاف خبير الأرصاد الجوية: "درجات الحرارة بحسب المعايير الدولية تسجل في الظل، ولذلك ففي حياتنا اليومية نشعر بأنها أعلى من المعلن بكثير".

ونصح سعودي المواطنين "بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة بين وقتي الظهيرة والعصر، لأنه خلال هذا التوقيت تسجل أعلى درجة على مدار الـ24 ساعة، وهي الدرجة العظمى".

وبالنسبة للصائمين، نصح خبير الأرصاد الجوية "بالمواظبة على شرب المياه باستمرار بين وجبتي الإفطار والسحور، والابتعاد عن تناول الحلويات الشرقية والسكريات".

ولقائدي المركبات، قال سعودي: "يجب الاطمئنان على دورة تبريد السيارة قبل الانطلاق، وعدم ملء إطارات السيارات بالهواء بشكل كامل؛ لتجنب انفجارها جراء ارتفاع درجات الحرارة، وعدم ملء خزان الوقود كاملا، لأن السوائل تتمدد بالحرارة، وعدم إغلاق زجاج النوافذ بشكل كامل".

وتشهد المنطقة ارتفاعا في درجات حرارة الطقس، حيث سجلت بغداد اليوم 40 درجة، من المتوقع أن ترتفع غدا إلى 41 درجة، وفي دمشق بلغت الحرارة 36 درجة، و34 في عمّان اليوم، ومن المرجح أن ترتفع إلى ما دون الـ40 ليومي الخميس والجمعة.

وفي السعودية سجلت درجات الحرارة اليوم 37 درجة، من المتوقع أن تقترب درجات حرارة الطقس في السعودية والكويت من الـ40 غدا وبعد غد، بينما يشهد السودان 42 درجة اليوم، قد تتجاوز 43 لليومين المقبلين.