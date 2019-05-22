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15:56 22 مايو/ أيار 2019
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    تركي المالكي

    التحالف يعترف بامتلاك "أنصار الله" قدرات عسكرية "لم تتوفر لأي ميليشيا في العالم"

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    اتّهم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الثلاثاء، الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين في اليمن بـ"قدرات نوعية" من صواريخ بالستية وطائرات دون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

    وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها"، في إشارة إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

    وأضاف: "نحن نتكلّم عن الصواريخ البالستية واستهداف مدينة الرياض (…) ومحاولات الميليشيا استهداف الداخل السعودي واستهداف مكة المكرمة أيضاً هو بصواريخ ايرانية"، مؤكدا أن "الميليشيا الحوثية لم تملك هذه الصواريخ سابقا".

    وتابع: "ما يقوم به خبراء التحالف من فحص بقايا هذه الطائرات ومكونات أنظمة الطائرات دون طيار يثبت تورط الحرس الثوري الايراني في تزويد الميليشيا الحوثي بهذه القدرات".

    وأوضح المالكي أن الحوثيين استهدفوا الثلاثاء مطار مدينة نجران جنوب المملكة.

    من اليسار، يحضر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف ، افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس، الأحد، 31 مارس/ أبريل 2019. اجتماع القادة في اتحدت تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتها لسياسات إدارة ترامب التي تعتبر منحازة بشكل غير عادل تجاه إسرائيل لكنها منقسمة حول مجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك ما إذا كانت ستعيد قبول سوريا العضو المؤسس.
    © AP Photo / Fethi Belaid
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    وقال: "كانت هناك محاولة استهداف لأحد المرافق الحيوية (…) الميليشيا الحوثية أعلنت استهداف مطار نجران وأستطيع القول إنّه لم يكن هناك نجاح لهذه العملية الارهابية من الميليشيات الحوثية ولكن سيتم إعلان النتائج في حينه".

    وكان التحالف أعلن الثلاثاء أنّ المتمرّدين اليمنيين استهدفوا مدينة نجران في جنوب المملكة بطائرة من دون طيار، بعد ساعات من هجوم آخر استهدف منطقة تقع فيها مكة المكرمة.

    وقال التحالف إنّ الدفاعات الجوية السعودية تصدّت الإثنين لـ"أهداف جوية" في سماء المنطقة التي تقع فيها مكة المكرمة.

    وقالت وسائل إعلام سعودية بينها صحيفة "الشرق الأوسط" وقناة "العربية" إنّ الأهداف عبارة عن صواريخ أطلقها المتمردون اليمنيون باتّجاه مكة.

    ونفى زعيم الحوثيين في اليمن الثلاثاء استهداف مدينة مكة.

    وقال عبد الملك الحوثي: "ما تداوله إعلام النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو افتراء وبهتان عظيم وكذب فظيع وادعاءٌ شنيع".

    الجيش السعودي
    © AFP 2019 /
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    وشنّ المتمرّدون المدعومون من إيران الأسبوع الماضي هجوما ضد محطتي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار مفخخة، ما أدى إلى وقف ضخّ النفط فيه ليومين.

    واتّهمت السعودية إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمة منشآتها النفطية.

    وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعماً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في آذار/مارس 2015.

    وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حرباً كلامية بين إيران التي تقول إن دعمهما لتمرّدي اليمن ينحصر بالسياسة فقط، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

    وتتّهم الرياض، خصم إيران اللدود في المنطقة وأبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، طهران بمدّ الحوثيين بالسلاح والمال.

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    أخبار السعودية, الحرب على اليمن, التحالف العربي, الحوثيين, العقيد الركن طيار تركي المالكي, السعودية, اليمن
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