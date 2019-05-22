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15:55 22 مايو/ أيار 2019
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    العاهل المغربي محمد السادس

    بعد تغيير مشاركته في التحالف... رسالة من ملك المغرب إلى الرئيس اليمني

    © AFP 2019 /
    العالم العربي
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    أبدى العاهل المغربي، الملك محمد السادس حرصه على مواصلة العمل مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر، والتضامن الفاعل القائمة بين البلدين.

    وأعرب الملك في برقية تهنئة إلى الرئيس اليمني، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، عن أحر التهاني وأزكى التمنيات بسابغ الصحة والهناء، وللشعب اليمني الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ونماء، في ظل السلم والأمن والاستقرار، وفقا لموقع "مملكة برس".

    قوات التحالف العربي في اليمن
    © REUTERS / Faisal Nasser
    المغرب يستدعي سفيره من السعودية وينسحب من التحالف العربي

    وقال الملك "أجدد لكم الإعراب عن تضامن المملكة المغربية المطلق مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي يصون وحدة اليمن الترابية، ويحقق ما يتطلع إليه الشعب اليمني من تنمية شاملة".

    وكان تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلا عن مصادر حكومية، ذكر أن المغرب جمد نشاطاته العسكرية ضمن التحالف العربي، الذي يخوض حربا في اليمن ضد جماعة الحوثي وتتزعمه السعودية.

    وقال مسؤول حكومي مغربي إن الرباط لم تعد تشارك في التدخل العسكري في اليمن ولا تحضر اجتماعات وزراء دول التحالف العربي، دون إضافة أي تفاصيل أخرى.

    يشار إلى أن المغرب لم يفصح عن حجم مشاركته في التحالف العربي، الفاعل عسكريا في اليمن منذ عام 2015. وتسببت الحرب في اليمن حتى الآن في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني، بالإضافة إلى أسوأ كارثة إنسانية، بحسب معطيات الأمم المتحدة.

    وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أوضح في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده غيرت مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

    وقال بوريطة، إن المغرب شارك في أنشطة التحالف، و"غير مشاركته انطلاقا من تقييمه للتطورات على أرض الواقع، وانطلاقا من تقييم البلاد للتطورات في اليمن، خصوصا الجانب الإنساني".

    وبعد هذه المقابلة، قامت قناة "العربية" التي تمولها السعودية ببث فيلم وثائقي عن الصحراء الغربية يدعم جبهة البوليساريو في مسعاها للسيطرة على المنطقة المتنازع عليها دولياً مع المغرب. وعلى إثر ذلك استدعى المغرب سفيره في الرياض "للتشاور"، ما أفضى إلى مرحلة من البرود بين البلدين.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحكومة اليمنية, العاهل المغربي, عبد ربه منصور هادي, السعودية, المغرب, اليمن
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