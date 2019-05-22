"أنصار الله" توجه اتهاما خطيرا إلى السعودية وعلي عبد الله صالح

وأضاف: "إشكالات الماضي التي حصلت بسبب سوء إدارة النظام السابق للبلاد كانت سببا أساسيا فيما يعاني منه الوطن وخاصة دعوات التقسيم".
وتابع عبد السلام: "لا نعتقد أن ذلك مبررا مقبولا إلى مستوى تمزيق اليمن وتفتيته، فالنظام السابق استهدف مختلف المناطق اليمنية بحروب، ولا نعتبرها كذلك مبررا للمطالبة بدعوات التقسيم والتمزيق لأي جهة أو بلد أو منطقة".
كما أكد الناطق باسم جماعة أنصار الله "أنه "إذا كانت هناك قضايا أو حقوق فتحل في إطار الحوار اليمني-اليمني وبما يحقق المصالح المشتركة وإعادة الحقوق لأهلها".
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