جلسة أخيرة للحكومة اللبنانية الجمعة لإقرار موازنة البلاد

انتهت جلسة الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، اليوم الأربعاء، المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، من دون التوصل إلى اتفاق بين وزير المالية علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل.

© Sputnik . Ekatrina Shesnokova لبنان يقترب من استكمال ميزانية 2019

وبعد الجلسة أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، إن العجز أنخفض من 7.68 لـ7.5، لافتاً إلى أن الاقتراحات الجديدة بحاجة لـ48 ساعة إضافية.

وأكد وزير الإعلام، أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لدرس الموازنة، يوم الجمعة، في الواحدة والنصف.

وأشار الجراح أنه لم يحصل أي توتر خلال الجلسة كما تداولت بعض وسائل الإعلام بل كان هناك نقاش متواصل.

يذكر أن الموازنة ذات الطابع التقشفي التي تعمل عليها الحكومة هي الأولى من نوعها في لبنان، تتضمن 86 مادة لتخفيض العجز إلى 7،5%.