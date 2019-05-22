ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني يتفقان على إجراء عسكري في الإمارات "قريبا"

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، أن أمن الإمارات والأردن كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء 22 مايو / آيار، الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، لدى وصوله إلى أبوظبي، بحسب ما جاء على الصفحة الرسمية لولي عهد أبو ظبي على "تويتر".

محمد بن زايد يستقبل عبدالله الثاني ملك الأردن لدى وصوله مطار البطين بأبوظبي. pic.twitter.com/4Ql1QKi60t — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 22, 2019

وأكد الجانبان أن الدولتان تنسقان مع الدول العربية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية، بحسب تدوينات الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأردني على "تويتر" اليوم الأربعاء 22 مايو / آيار.

محمد بن زايد وملك الأردن يحضران في مجلس قصر البطين محاضرة بعنوان "إحداث تغيير شامل في طب الأطفال في العالم"، القاها كل من البروفيسور بوبي غاسبر والبروفيسورة مانجو كوريان من كلية لندن الجامعية. pic.twitter.com/EpkdPcOyzq — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 22, 2019

وقال الشيخ محمد بن زايد: "الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهما لمجلس التعاون ولدول الخليج العربية، والإمارات تولي العلاقات مع الأردن أهمية كبيرة"، مشددا على الحرص المتبادل من قيادتي الإمارات والأردن على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.

وقال الملك عبدالله الثاني: "الأردن يقف بكامل إمكانياته إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها".

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة #الإمارات العربية المتحدة، في وداع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مطار البطين في أبوظبي #الأردن pic.twitter.com/sxaMiJZWAn — RHC (@RHCJO) May 22, 2019

واتفق الجانبان في ختام المباحثات على قيام وحدات من القوات المسلحة في البلدين، بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في الإمارات.