القوات العراقية تكثف انتشارها على خلفية حرائق المحاصيل الزراعية (صور)

كثفت قوات الحشد الشعبي بالتنسيق مع القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، انتشارها في اطراف مدينة تلعفر بمحافظة نينوى بالتزامن مع موسم حصاد محاصيل الحنطة والشعير .

ونقل موقع "الحشد الشعبي"، أن اللواء 53 بالحشد بالتنسيق مع القوات الأمنية وسع انتشاره لتأمين موسم الحصاد في أطراف تلعفر، لحماية المزارعين والفلاحين الذين باشروا بحصاد محاصيلهم الزراعية.

يذكر أن الحشد الشعبي أعلن عن خطط استراتيجية لتأمين الأراضي الزراعية من الكوارث الطبيعية والأعمال التخريبية.

🔺 #الحشد_الشعبي وبالتنسيق مع القوات الأمنية يوسع انتشاره في اطراف #تلعفر تزامنا مع بدء موسم حصاد محاصيل الحنطة والشعير ، لحماية المزارعين والفلاحين الذين باشروا بحصاد محاصيلهم الزراعية.#نينوى #العراق pic.twitter.com/07PIybHBgZ — مديرية الإعلام — هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) May 22, 2019

وفي وقت سابق أعلن وزير الزراعة، صالح الحسني، خلال الاجتماع الموسع مع النواب، أن آخر إحصائية مؤكدة بينت أن مساحة الأراضي المتضررة من الحرائق بلغت (1185) دونم.

وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك"، أن حرائق حقول القمح والشعير ممنهجة، كاشفة أنها بصدد إعلان نتائج التحقيقات قريبا.