السعودية تعترض طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران

قالت السفارة السعودية في واشنطن في بيان اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين المتحالفون مع إيران.

وكان تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين قال في وقت سابق إن الحركة اليمنية شنت هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران، مستهدفة حظائر تحوي طائرتين. ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.