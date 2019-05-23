مراسل "سبوتنيك": المضادات الأرضية السورية تتصدى لطائرات مسيرة وتسقط إحداها بمحيط مطار حماة

تصدت المضادات الأرضية التابعة للدفاع الجوي السوري في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، لطائرات مسيرة في أجواء مطار حماة العسكري، وتمكنت من إسقاط إحداها.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن مضادات الدفاع الجوي السوري في حماة تصدت لطائرات مسيرة قادمة من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، وأجبرتها على الانسحاب باتجاه المحاور التي أتت منها.

© Sputnik . SPUTNIK طائرات مسيّرة مذخرة بالقنابل استهدفت محطة كهرباء الزارة بريف حماة

ونقل المراسل عن مصدر عسكري تأكيده أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل بمحيط المطار.

وكانت محطة الزارة الكهربائية الواقعة بريف حماة الجنوبي، تعرضت في وقت سابق من مساء الأربعاء، لقصف عبر طائرة مسيرة أدى إلى خروجها من الخدمة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة:

إن المجموعات المسلحة استهدفت محطة الزارة الكهربائية بريف حماة الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، بقنابل ألقيت عليها من طائرة مسيرة.

ونقل المراسل عن مصدر في المحطة أنه سمع صوت طائرة من دون طيار (درون) فوق المحطة تبعها سقوط قنابل داخل حرمها، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمحطة وخروج المجموعة الثانية فيها عن الخدمة.