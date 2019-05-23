تفاصيل إعلان تركي آل الشيخ الجديد

كشف تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم، الأربعاء، عن الإعلان الجديد الذي صرح به قبل يومين.

وأوضح تركي آل الشيخ أن الإعلان الجديد يقضي بفتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان، بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال.

كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://t.co/RKtrM9pauI pic.twitter.com/G0SWkVTBpE — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 22, 2019

وغرد تركي آل الشيخ عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلا:

كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان، بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية.

يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم..

وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.. 🇸🇦

وبالتوفيق للجميع — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 20, 2019

وغرد تركي آل الشيخ عبر "تويتر"، أول أمس الاثنين:

يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم.

وأضاف آل الشيخ "ستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم، وبالتوفيق للجميع".