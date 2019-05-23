مصدر عسكري: الجيش السوري يدفع بتعزيزات نوعية إلى جبهات ريف حماة

قال مصدر عسكري سوري لـ "سبوتنيك" إن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية نوعية خلال الساعات القليلة الماضية إلى جبهات القتال بريف حماة الشمالي الغربي.

وأضاف المصدر أن هذه التعزيزات تأتي مع ارتفاع وتيرة المعارك التي تشهدها جبهات ريف حماة الشمالية والشمالية الغربية، وخاصة بعد سلسلة الهجمات التي نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة على مواقع الجيش السوري بريف حماة.

© Sputnik . Bassel Shurtouh مراسل "سبوتنيك": المضادات الأرضية السورية تتصدى لطائرات مسيرة وتسقط إحداها بمحيط مطار حماة

وكانت التنظيمات الإرهابية التي يقاتلها الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي استقدمت تعزيزات كبير تتضمن نحو 300 آلية ومدرعة وآلاف المسلحين، أتت من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في ريف حلب الشمالي الغربي، مستغلة وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعلنه الجيش السوري

وشنت التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الأخيرة عدة هجمات معاكسة على مواقع الجيش في ريف حماة الشمالي الغربي، دافعة بقوات النخبة من المقاتلين والانتحاريين الأجانب إلى خطوط المواجهة الأمامية.

وقد تمكن الجيش السوري من إحباط جميع هذه الهجمات موقعا في صفوف الإرهابيين مئات القتلى والجرحى، لكنه عمد مساء الأربعاء، أمام ضراوة المعارك إلى سحب وحداته من بلدة كفرنبودة وأعاد نشرها في محيط البلدة تمهيدا لشن هجوم معاكس يرجح أن يستأنف معه معركة تحرير إدلب.