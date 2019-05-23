حليف مقرب من الحوثيين يشن هجوما لاذعا عليهم بسبب الإقصاء

شن عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، سلطان السامعي، الأربعاء، هجوما لاذعا على قيادي بارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، منتقدا ما اعتبره إقصاء لأعضاء المجلس.

القاهرة — سبوتنيك. وقال السامعي وهو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، والشريك الأبرز لـ"أنصار الله"، في كلمة خلال حفل نظمه المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الأربعاء، بمناسبة ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية: "لقد انغمس فيما بيننا أناس لا يعرفون معنى الدولة وتسلطوا على الصناديق والمؤسسات والحكومة والوزارات".

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وأضاف: "وأخيرا يصدر تعميم (عار) بأن أعضاء المجلس السياسي لا يحق لهم مخاطبة أي مسؤول، ما فيش غير مدير مكتب رئاسة الجمهورية هو الرئيس والقائد، هذه فوضى هذه ليست دولة".

وتابع: "نحن نرفض مثل هذا الإقصاء، نحن شركاء ولسنا أجراء".

واستطرد: "على الأخوة الأمنيين أن ينقلوا كلامي هذا بالحرف الواحد.نحن شركاء ولسنا أجراء. نرفض هذا الإقصاء".

ويشغل وزير الإعلام السابق أحمد حامد منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء، وهو من أبرز قيادات جماعة أنصار الله ويتولى منصب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة.

والمجلس السياسي الأعلى واجهة سياسية لإدارة الدولة في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تم تشكيله في 6 أغسطس 2016. بناء على اتفاق سياسي بين جماعة أنصار الله وتنظيم المؤتمر الشعبي العام، وأدى صالح الصماد اليمين الدستورية رئيسا للمجلس أمام مجلس النواب بصنعاء في 14 أغسطس 2016.