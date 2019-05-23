تسجيل
11:52 23 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات تحرير طرابلس

    إنهاء معركة طرابلس ووقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي... بهذه الشروط

    © Photo / الإعلام الحربي الليبي
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    عادت من جديد عبارات الحل السياسي في ليبيا إلى الواجهة، خاصة بعد لقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    وبحسب مسؤول بالرئاسة الفرنسية، أمس الأربعاء، قال إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف.

    قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    معركة طرابلس بوابة "داعش" للعودة إلى ليبيا... وسرت ضمن خطة التنظيم
    وأفاد المسؤول، بأن حفتر، الذي التقى بماكرون في باريس أمس الأربعاء، قال أيضا إنه "لا هو ولا قواته يستفيدون ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد".

    وفي حوار سابق لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي مع "فرانس 24"، قال السراج إن الوضع سيكون مختلفا تماما وإنه تم الاتفاق مع الرئيس ماكرون على أن تكون هناك نخبة سياسية فاعلة من مفكرين وأساتذة جامعيين وسياسيين هي من تتصدر الواجهة السياسية للمنطقة الشرقية، ولا يجب أن يكون حفتر من يمثلها، حسب نص قوله.

    حول الشروط الواجب توافرها من أجل العودة للمسار السياسي، أكد خبراء ليبيون عدم توافر الشروط اللازمة في الوقت الراهن لأسباب عدة. 

    من ناحيتها تقول عفاف الفرجاني رئيس تحرير صحيفة الموقف الليبي، إن الجلوس على طاولة المفاوضات في الوقت الراهن غير ممكنة،  نظرا للمعطيات المتوفرة على الأرض.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس:

    "أن الشروط التي يمكن معها الجلوس إلى طاولة حوار شاملة تتلخص في تسليم المقاتلين والعناصر المتطرفة في طرابلس للأسلحة، وأن يتم تسلم القيادات التي حرضت على القتل أنفسها للمؤسسة الشرعية وهو الجيش الليبي، وبعدها يمكن الحديث عن الحلول السياسية".

    وشددت على أنه لا يمكن التفاوض مع المليشيات والكتائب والمرتزقة، أو الجلوس معهم على طاولة واحدة للحديث حول الخارطة السياسية. 

    قوات ليبية بالقرب من طرابلس
    © REUTERS /
    خبراء: المجتمع الدولي يراقب معركة طرابلس ليتعاون مع الطرف المنتصر
    وتابعت أن بعض السيناريوهات الأخرى التي يتم الحديث عنها، هو تقاسم حصص النفط والنفوذ وضم بعض الكتائب إلى صفوف القوات 

    المسلحة الليبية، إلا أن الجيش لن يقبل بهذا الطرح نهائيا، خاصة بعد وصوله إلا العاصمة طرابلس واقتراب تحريرها، حسب قولها.

    من ناحيته قال عبد الحكيم معتوق المحلل السياسي الليبي، إن الجلوس إلى طاولة الحوار الليبية، غير ممكنة في ظل وجود مقاتلين أجانب وإرهابيين، وكذلك مع انتهاء فترة حكومة السراج التي وصفها بـ "غير الشرعية"، وهو ما يطرح التساؤل الأهم حول الفئة التي يمكن الحوار معها.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن  التحالف الموجود في طرابلس الأن بين الليبراليين والإسلاميين وبعض الكتائب يؤكد استحالة الحوار معهم، خاصة بعد وصول عناصر شرسة من سوريا بنفس شحنة الأسلحة التي وصلت الفترة الماضية إلى ميناء طرابلس.

    وتابع أن المواقف الدولية منقسمة في الوقت الراهن على فترة الحسم، وأنها لا تريد ارتفاع الفاتورة، خاصة فيما يتعلق بالخسائر الإنسانية.

    وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متبادلة بين قوات الجيش الليبي  بالشرق بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق وكتائب عدة متحالفة معها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي.

    انظر أيضا:

    ليبيا: السراج يبحث مع شيوخ وأعيان ووجهاء برقة شرقي البلاد تداعيات الأحداث في طرابلس
    السراج يبحث مع السبسي مستجدات الأوضاع في طرابلس
    قلق أممي بشأن وقف إمدادات المياه إلى العاصمة الليبية طرابلس
    قوات حكومة الوفاق تعد لعملية واسعة في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي
    وزير الخارجية الليبي يكشف سبب تغير الموقف الأوروبي تجاه أحداث طرابلس
    معركة طرابلس بوابة "داعش" للعودة إلى ليبيا... وسرت ضمن خطة التنظيم
    وزير الخارجية التونسي لـ"سبوتنيك": هذا ما نفعله لوقف الحرب في طرابلس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, طرابلس, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تلتقط صورا للجبال المغطاة بالثلوج في المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    المحمية القوقازية... أشهر وأكبر محمية في أوروبا
    هواوي يطور نظام تشغيل خاص به
    "هواوي" يطور نظام تشغيل خاصا به
    صفقة القرن: كيف تبدو خارطة فلسطين الجديدة
    "صفقة القرن": كيف تبدو خارطة "فلسطين الجديدة"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك