لأول مرة... بدء تحرير عقود الزواج إلكترونيا في السعودية

اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا لأول مرة، بشأن الزواج في المملكة.

وأعلنت وزارة العدل السعودية بداية تحرير عقود الزواج إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وأكدت أن ذلك الأمر جاء لتسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

السعودية تبدأ في تحرير عقود الزواج إلكترونيا — https://t.co/0x2wbo83wh pic.twitter.com/SRNmTMSOU9 — الطبعة الأولى (@altabah1aloula) May 23, 2019

وقالت مصادر للصحيفة إن الإجراء يمكن المتزوجين من اختيار مأذونا وموعد ومكان للزواج وتوثيق العقد إلكترونيا عن طريق النظام.

ووفقا للصحيفة بلغ عدد عقود الزواج في المملكة لعام 1440 هجرية 13 ألف عقد بزيادة قدرها 6 % عن عقود العام السابق.

وبلغ عدد عقود الطلاق 4566 عقدا.