مدير مكتب ولي العهد السعودي: محمد بن سلمان يتراجع عن رأيه (فيديو)

يمتلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشجاعة الكافية للتراجع عن وجهة نظره إذا تبين أنها غير مناسبة، لكنه لا يتراجع عندما يسير في الطريق الصحيح، بحسب ما ذكره مدير مكتبه الخاص بدر العساكر.

© REUTERS / HANDOUT بالفيديو... مدير مكتب محمد بن سلمان يخرج عن صمته

وكشف العساكر جوانب من شخصية ابن سلمان في تعامله مع المسؤولين، خلال حديثه للبرنامج السعودي " ليوان المديفر " مع عبد الله المديفر، الذي تم عرضه على قناة "روتانا خليجية"، مساء أمس الأربعاء 22 مايو / أيار.

ويتولى العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المبادرات في مؤسسة "مسك" الخيرية، ويعد هذا الظهور هو الأول له عبر قناة تلفزيونية،

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الخميس 23 مايو / أيار، جانبا من مقابلة العساكر، التي تحدث فيها عن ولي العهد السعودي.

وقال العساكر، إن محمد بن سلمان يتقن الاستماع لآراء فريق العمل، ولا يعطي رأيه إلا بعد اكتمال الصورة وسماع جميع الأطراف المشاركة بالنقاش، مضيفا: "لكنه لا يتراجع عندما يسير في الطريق الصحيح".

ويقول العساكر: "محمد بن سلمان صديق الجميع بقدر ما هو رئيس للجميع، ويتمتع بروح مرحة"، مضيفا: "لكن إذا تعلق الأمر بالعمل فإنه دقيق جدا، ولا يسمح بأي تقصير، مشيرا إلى أن موضوع الشهداء، هو أكثر ما يثير عاطفته".

وقال العساكر: "ولي العهد ينظر للقطاع غير الربحي بشكل مختلف، ويركز على أن تكون مسك الخيرية تعزيزا للدور الريادي في تغيير حياة الشباب داخليا وخارجيا".

​وتسلم بدر العساكر منصبه كمدير مكتب الأمير محمد بن سلمان في الـ 20 من يوليو/ تموز 2017، ويتطلع السعوديون إلى التعرف عن قرب على شخصية العساكر، بالإضافة إلى كشف المزيد عن الأمير محمد بن سلمان.