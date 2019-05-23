"روحه مرحة"... كيف يتعامل محمد بن سلمان في مكتبه

تحدث بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن كيفية تعامل الأخير مع جميع العاملين معه.

وقال العساكر إن محمد بن سلمان "روحه مرحة" في التعامل مع العاملين معه، وذلك في تصريحاته لبرنامج "الليوان" الذي يقدمه الإعلامي عبد الله المديفر عبر قناة روتانا خليجية.

الشكر والتقدير لأخي @almodifer ولجميع طاقم برنامج "الليوان".. ولكل من غمرني بمشاعره قبل وبعد الحلقة.. سائلا الله التوفيق والرضا في كل عمل. #بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/Md4R3yvJXj — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) May 23, 2019

وتابع بدر العساكر أن ولي العهد "يتعامل بروح مرحة، ويركز على العمل الطويل ذي الإنتاجية العالية".

وأشار مدير مكتب ولي العهد إلى أن ابن سلمان "صديق ورئيس في آن واحد لجميع العاملين معه، ويحرص على بناء قدرات الفريق العامل معه، سواء من خلال الدورات التدريبية أو غيرها من الوسائل الكفيلة بإكسابهم الخبرات اللازمة".