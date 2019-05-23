سقوط ضحايا إثر انفجار في غرب العراق قرب الحدود السورية

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الخميس، 23 مايو/أيار، بمقتل وإصابة ثلاثة مواطنين، إثر إعتداء إرهابي استهدف قضاء غربي البلاد، قرب الحدود مع سوريا.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة، في منطقة الكرابلة، بقضاء القائم غربي الأنبار، غرب العراق.

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE ثلاثة تفجيرات على الحدود السورية العراقية

وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، إصابة مواطن ثالث بجروح، في حصيلة أولية.

وشهد قضاء القائم الحدودي مع سوريا، في العاشر من شهر إبريل/نيسان الماضي، انفجار ثلاث عبوات ناسفة، العبوة الأولى كانت لاصقة وضعت تحت عجلة أسفرت عن أضرار مادية فقط، والعبوتين الناسفتين الأخريين.

وحسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، حينها، أن العبوة الثانية انفجرت داخل عمارة بالقرب من سوق الذهب ولم تسفر عن إصابات، والثالثة، وضعت داخل حاوية للنفايات في مدخل العمارة ذاتها أسفرت عن إصابة شخصين بجروح طفيفة تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية عام 2017، وإعادة إعمار المناطق المحررة.