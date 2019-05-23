الجعفري يعلق على وصيف غوتيرتش لحرب سوريا ضد الإرهاب بالنزاع المسلح

انتقد مندوب سوريا الدائم للأمم المتحدة بشار الجعفري، اليوم الخميس، توصيف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرتش، للقتال الدائر في سوريا بالنزاع المسلح، مشيرا إلى أن بلاده تشن حربا ضد الإرهاب.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن الجعفري قوله خلال جلسة لمجلس الأمن، إن "سوريا تتحفظ على توصيف تقرير الأمين العام حربها ضد الإرهاب على أنها نزاع مسلح فحماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق الدول"، مضيفا أن "سوريا ستستمر بالتعاون مع حلفائها في ممارسة واجبها وحقها في حماية مواطنيها من التنظيمات الإرهابية التي تضم في صفوفها عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب قدموا من أكثر من مئة دولة".

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وتابع الجعفري أن "سوريا لا تشهد نزاعا مسلحا بل حرب إرهابية تورطت فيها حكومات وأجهزة استخبارات عبر إنشائها تنظيمات إرهابية وتدريب عناصرها وتمويلهم وتسليحهم وإرسالهم إلى سوريا عبر دول الجوار".

وشدد أن "دولا عدة تواصل عرقلة سير العملية السياسية في سوريا عبر تدخلاتها السلبية والهدامة في مخالفة سافرة لقرار مجلس الأمن 2254".