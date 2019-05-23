ملك الأردن ورئيس العراق يؤكدان على ضرورة قيام "دولة فلسطين المستقلة"

تناولت مباحثات العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، أهمية تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف العربية والإسلامية.

عمان — سبوتنيك . وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد جرى التأكيد من قبل كل من العاهل الأردني والرئيس العراقي على "أهمية تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف العربية والإسلامية لمواجهة مختلف التحديات".

كما تناولت المباحثات التي جمعت الطرفين في العاصمة الأردنية عمان اليوم القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على "ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين يمكن الأشقاء الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما جرى بحث التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى استعراض جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.

كما اتفق العاهل الأردني والرئيس العراقي على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والعراق إزاء مختلف القضايا وبما يخدم مصالح البلدين وقضايا الأمة العربية.

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رابط الحلقة: https://t.co/VfmXAl40qt pic.twitter.com/rvCI4AMQ0E — RT Arabic (@RTarabic) May 22, 2019

وأكد العاهل الأردني وقوف بلاده إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه في المزيد من التقدم والازدهار.

وتم التأكيد على أهمية مخرجات القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق التي عقدت في القاهرة شهر آذار/مارس الماضي والبناء عليها لتوسيع مستويات التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاث.

وأكد العاهل الأردني والرئيس العراقي أهمية الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعراق لجهة النهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية، وضرورة تذليل العقبات أمام الحركة التجارية بين البلدين.