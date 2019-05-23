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    مطار أبو ظبي الدولي

    بعد فيديو استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مفخخة... صنعاء تتوعد بعمليات "أشد إيلاما"

    © AP Photo / Kamran Jebreili
    العالم العربي
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    توعد المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، التحالف العربي بتنفيذ بهجمات "أشد إيلاماً".

    مطار أبو ظبي
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    الحوثيون يبثون فيديو لاستهداف منشآت في مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة
    القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عن العميد سريع، إن "أي تصعيد سيقابل بعمليات نوعية وقادرون على أن نطال أهدافا جديدة في عمق العدو".

    وأضاف أن "على العدو أن يحسب حسابه أن العمليات القادمة ستكون أشد إيلاماً"، مؤكداً "توثيق أغلب العمليات التي يتم تنفيذها في عمق العدو".

    وأشار إلى أن صنعاء "أوقفت عملياتها لفترة معينة كرسالة سلام لكن تصعيد العدو لم يتوقف".

    وتأتي تصريحات العميد سريع عقب بث قناة "المسيرة"، مشاهد لعملية استهداف سلاح الجو المسير التابع لـ"أنصار الله"، مطار أبو ظبي بطائرة مفخخة من نوع صماد 3، في 27 تموز/يوليو من العام الماضي.

    وتظهر المشاهد، عملية استهداف منشآت في مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3"، التي وقعت العام الماضي.

    وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في يوليو/تموز من العام الماضي، قصف مطار العاصمة الإماراتية أبوظبي باستخدام طائرات مسيّرة دون طيار "درون".

    وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن طائرة من طراز "صماد 3" شنّت عدة غارات على المطار الدولي، دون مزيد من التفاصيل.

    ونقلت وسائل إعلام محليّة عن ناطق باسم "الحوثي" (لم تسمّه) أن "الطائرة المسيَّرة قطعت مسافة 1500 كيلومتر قبل وصولها إلى مطار أبوظبي".

    وأضاف الناطق: إن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استهداف البنى التحتيّة لدول العدوان (في إشارة إلى السعودية والإمارات اللتين تشاركان في التحالف العربي باليمن".

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    أخبار اليمن, قصف, مطار أبو ظبي, الحوثيون, أنصار الله, أبو ظبي, صنعاء, اليمن
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