ملك البحرين وابن زايد يلتقيان لبحث التطورات الإقليمية

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
خبر | #محمد_بن_زايد و #ملك_البحرين يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة.#وامhttps://t.co/8aqaEqPE6I— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 23, 2019
كما كان في الاستقبال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من المسؤولين.
وبحث العاهل البحريني وابن زايد تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومجمل القضايا، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)