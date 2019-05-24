الجيش اليمني يعلن استعادة جبال من قبضة "أنصار الله" شمال الضالع وإسقاط طائرة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الخميس، إحراز تقدم ميداني في معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة الضالع وسط اليمن، وإسقاط طائرة استطلاع للجماعة.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "قوات الجيش سيطر على جبل صامح الاستراتيجي وجبل قصبة الدار ومنطقتي شخب القفلة وباب غلق في مديرية قعطبة شمال الضالع، عقب معارك مع الحوثيين".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني: مقتل 80 حوثيا وأسر 35 خلال استعادة قرى شمال الضالع

وأكد "استمرار تقدم الجيش باتجاه مناطق محافظة إب غرب مديرية قعطبة".

ووفقا للجيش، "أسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها".

إلى ذلك، قال الجيش إن قواته "أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في منطقة باجة شمال غربي الضالع".

وأضاف أنه

"بعد فحص حطام الطائرة تبين انها إيرانية الصنع".

وأشار إلى "أن الطائرة هي الثانية خلال أيام، حيث سبق وأسقط الجيش طائرة للحوثيين الاثنين الماضي في منطقة غول سبولة بالضالع".