محمد بن سلمان يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أمس الخميس في مدينة جدة، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري، جيمس جيفري.

وأفادت وكالة "واس" السعودية بأنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور، مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير.

​فيما حضر من الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.