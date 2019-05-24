مصر... الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وآخر أيام الموجة الحارة

وتوقع الخبراء أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا، بحسب ما نشره موقع "مصراوي".

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية : "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق".

كما توقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وكشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر الفترة الحالية.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية، إنه بدءًا من غدٍ الجمعة، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي.

وقال خبير الأرصاد الجوية والطقس وحيد سعودي، لوكالة "سبوتنيك": "تسود موجة شديدة الحرارة مؤقتة على مصر تبلغ أعلى معدلاتها غدا الخميس حيث تصل إلى 45 درجة، ومن المتوقع أن تنتهي ظهر الجمعة".

وأكد سعودي أن "درجات حرارة الطقس أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام بما يتراوح 7 إلى 8 درجات مئوية"، موضحا: "المناطق الشرقية لمصر وعلى رأسها القاهرة، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر تحت تأثير برياح جنوبية شرقية مصدرها شبه الجزيرة العربية".