ميشال عون: نضال الشعب اللبناني أدى لهزيمة الجيش الإسرائيلي

اعتبر الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، في ذكرى تحرير لبنان من "الاحتلال" الإسرائيلي، في 25 مايو/أيار من عام 2000، أن نضال الشعب اللبناني أدى إلى هزيمة جيش الاحتلال.

وشدد الرئيس اللبناني "على تمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية التي تحفظ سلامته وسيادته الكاملة على أرضه، ولاسيما القرار الدولي الرقم 1701، مشيرا إلى خرق إسرائيل المستمر لهذا القرار، وذلك بحسب "بوابة الأهرام".

ودعا عون المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في مطالبته الدائمة باحترام هذا القرار بكل مفاعيله ومندرجاته، حسبما ذكرت اليوم الجمعة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وحيا عون نضال الشعب اللبناني على مدى أكثر من 20 سنة، "لدفع جيش الاحتلال إلى الهزيمة، واستعادة السيادة الكاملة على أرضنا، باستثناء المناطق المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا التي نتمسك بلبنانيتها".

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو/أيار عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاما باستثناء مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.