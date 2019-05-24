"لهيب الصيف "يهاجم عدة دول عربية

تهاجم العراق إلى جانب سوريا وفلسطين والأردن ولبنان وشمال مصر موجة حر استثنائية، حيث تخطت درجات الحرارة في كثير من الدول العربية المعدلات لمثل هذه الفترة بفارق كبير، وصل أحيانا إلى 15 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية.

وحذرت تقارير تحدثت عن الطقس في العراق، من موجة شديدة الحرارة، اعتبارا من اليوم الجمعة، حيث ستكون الأجواء خلال الأسبوع المقبل شديدة الحرارة في الوسط والجنوب، حارة غربي البلاد وشمالها خلال النهار، كما نقل موقع "السومرية".

وتحدث موقع "خبراء طقس سوريا"، عن "لهيب مايو/أيار" وأن موجة حارة قوية ستؤثر على بلاد الشام وتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة مع حرارة تصل ببعض المناطق السورية 42 درجة وتتجاوز 47 جنوب بلاد الشام.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى تأثر البلاد بموجة حر قوية ترافقها درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 14 درجة مئوية، وتزور الموجة الحارة الأردن، حيث يتوقع أن تصل العظمى في عمان إلى 38.

ومن ناحيته أوضح مدير عام ورئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان ميشال افرام، في بيان أن الحرارة سترتفع اليوم الجمعة إلى 35 أو 36 درجة بقاعا و33 ساحلا وقد تصل إلى 37 ظهرا.

وفي مصر، أدت موجة الحر إلى نشوب حرائق في عدد من المنشآت ووسائل النقل المصرية، كما تسببت بـ 3 حالات وفاة الخميس.