القوات العراقية تعلن مقتل 3 عناصر من "داعش" وسط البلاد

أعلنت القوات العراقية، مقتل ثلاثة من عناصر "داعش" بعملية أمنية مشتركة لقوات الحشد الشعبي بالتعاون مع طيران الجيش العراقي واستخبارات صلاح الدين وسط العراق.

© AFP 2019 / Mohammed Sawaf "الحشد الشعبي" يعلن مقتل 3 عناصر من "داعش" في صلاح الدين

ونقل موقع "الحشد الشعبي" ، أن "قوات الحشد الشعبي وبالتعاون طيران الجيش واستخبارات صلاح الدين نفذت، مساء أمس، عملية أمنية مشتركة في تلال مكحول قرب منطقة الزوية عقب انفجار عبوتين ناسفتين قام "الدواعش" بزرعها واسفرتا عن استشهاد امرأة ومقاتل بالحشد الشعبي.

وأضاف الموقع، أن العملية اسفرت في ساعة متقدمة من، يوم الجمعة، عن مقتل الدواعش الثلاثة المجرمين الذين قاموا بزرع العبوتين مستقلين دراجات نارية فضلا عن قيامهم بعمليات إرهابية اخرى استهدفت المدنيين والقوات الأمنية والحشد الشعبي.

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.