الكاميرات ترصد "المستشار الملكي"... من الذي ظهر خلف حميدتي قبل لقاء ابن سلمان

بينما كان يزور نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية، ظهر رجل أثار الكثير من التساؤلات.

كان هذا الرجل الفريق طه عثمان، مدير مكاتب الرئيس المعزول عمر البشير، وهو الصديق الشخصي لحميدتي، ويعمل مستشارا في الديوان الملكي السعودي.

وقالت مصادر موثوقة لصحيفة "الانتباهة" إن عثمان لم يكن بعيدا عن الزيارة التي سجلها حميدتي للرياض، يسعى بشكل واضح لتحقيق تقارب بين الخرطوم والرياض منذ مغادرته للسعودية قبل عامين وإعفائه من العمل في مكاتب رئيس الجمهورية السابق.

وأشيع على نطاق واسع أن طه نجح في ترتيب لقاءات لقادة القوى السياسية بالإمارات ثم زار الخرطوم لساعات قبل أن يغادرها بعد ثلاثة أيام من البقاء بها بعد عودته إليها بعد عامين من مغادرته.

وتشير "الانتباهة" إلى أن السعودية تسعى لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتجاوز خلافاتهما الحالية والإسراع في تكوين حكومة مدنية.

وأضافت أن زيارة حميدتي للرياض تطرقت لمسألة تشكيل حكومة ما بعد الثورة وتجاوز الخلافات الحالية والمحافظة على أمن السودان واستقراره، خاصة أن السعودية ظلت تتخوف من عدم الاستقرار في ثغرة البحر الأحمر بعد اضطراب الأوضاع في اليمن.

لو دققت فى الصورة ح تكشف اللعبة:

ممثل السعودية

حميدتى ممثل الدعم السريع

الكباشى ممثل المجلس العسكرى

أما الموجود فى الدائرة الحمراء هو مخطط اللعبة المايسترو طه عثمان الحسين المدير السابق لمكتب البشير والمستشار الحالى لى محمد بن سلمان pic.twitter.com/VXllMwZ3OC — M_Murad (@Marshal1985hot1) May 24, 2019

وشكل اللقاء الذي جمع حميدتي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حضورا لافتا، لأن ولي العهد السعودي لم يلتق بأيٍّ من قيادات الحكومة السابقة في سنواته الأخيرة ولم يقم بأي زيارة للسودان منذ تعيينه وليا للعهد، وفقا للصحيفة.

وقالت المصادر إن اللقاء الذي جمع محمد بن سلمان وحميدتي تطرق لعدد من القضايا أبرزها تأكيد حميدتي لمحمد بن سلمان على بقاء القوات المسلحة السودانية باليمن دفاعا عن الحرمين الشريفين وتحقيق الأهداف التي شاركت من أجلها. من جانبه أكد ابن سلمان لحميدتي حرص المملكة على دعم السودان وتحقيق الاستقرار في الخرطوم ودعمها.