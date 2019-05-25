السعودية تحرر استيراد هذا المنتج المصري

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عز الدين أبو ستيت، أن الرياض رفعت الحظر المفروض على استيراد البصل المصري، بعد مفاوضات بين الحجر الزراعي المصري والجانب السعودي.

© Sputnik . Ashraf Kamal مصر تطلب رسميا توضيحا من السعودية لأمر وصفته بـ"الصعب"

وجاء في بيان عن الزراعة المصرية، أن "أبو ستيت قام بزيارة رسمية على رأس وفد رسمي إلى السعودية الشهر الماضي لحل الأزمة، وأن الزيارة أثمرت من خلال قرار أصدره منذ قليل وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي القاضي برفع الحظر عن استيراد البصل المصري"، وذلك وفقا لصحيفة " المصري اليوم " المصرية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قد فرضت مطلع العام الجاري حظرا مؤقتا على استيراد البصل من مصر، مبينة أن الحظر جاء بعد تحليل شحنات بصل مصرية وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.